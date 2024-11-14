В частности, и в отношении ее вступления в НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Стефаник не поддерживает вступление Украины в НАТО

Элис Стефаник больше не выступает за членство Украины в НАТО, как это было раньше. Более того, в ее команде отказались подтверждать или отрицать относительно того, считает ли она Россию агрессором, а ее действия – геноцидом, как она заявляла в начале полномасштабного вторжения.

Еще в 2022 году она призвала НАТО взять Украину, особенно на фоне полномасштабного российского вторжения.

Тогда она выступала за широкую военную поддержку Киеву, подчеркивая важность нашего государства в Европе. Таким образом ее тогдашние заявления отражали твердую проукраинскую позицию, которая сочеталась с широкой двухпартийной поддержкой Киева в первые дни полномасштабной войны.

Однако сейчас представитель Элис Стефаник, отвечая на вопрос о том, все ли она все еще поддерживает членство Украины в НАТО, отказался конкретно говорить о ее текущей позиции. Зато ее команда отметила, что "соглашается с подходом Трампа" относительно решения войны.

Стефаник полностью поддерживает программу политики президента Трампа по миру через силу и будет следовать его примеру как главнокомандующего относительно лучших практик для прекращения войны в Украине,

– сказала ее директор по коммуникациям Али Блэк.

К слову, конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц станет новым генеральным прокурором США. Политик известен своей антиукраинской позицией и ранее обвинялся в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении "неподобающих подарков".