Зокрема, і стосовно її вступу до НАТО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Стефаник не підтримує вступ України до НАТО

Еліс Стефаник більше не виступає за членство України у НАТО, як це було раніше. Ба більше, у її команді відмовилися підтверджувати чи заперечувати щодо того, чи вважає вона Росію агресором, а її дії – геноцидом, як вона заявляла на початку повномасштабного вторгнення.

Ще у 2022 році вона закликала НАТО взяти Україну, особливо на тлі повномасштабного російського вторгнення.

Тоді вона виступала за широку військову підтримку Києву, наголошуючи на важливості нашої держави у Європі. Таким чином її тодішні заяви відображали тверду проукраїнську позицію, яка поєднувалася з широкою двопартійною підтримкою Києва в перші дні повномасштабної війни.

Однак зараз речник Еліс Стефаник, відповідаючи на питання про те, чи вона все ще підтримує членство України в НАТО, відмовився конкретно говорити про її поточну позицію. Натомість її команда наголосила, що "погоджується із підходом Трампа" стосовно вирішення війни.

Стефаник повністю підтримує програму політики президента Трампа щодо миру через силу та наслідуватиме його приклад як головнокомандувача щодо найкращих практик для припинення війни в Україні,

– сказала її директорка із комунікацій Алі Блек.

До слова, конгресмен з Флориди Метт Гетц стане новим генеральним прокурором США. Політик відомий своєю антиукраїнською позицією й раніше звинувачувався у сексуальних зловживаннях, незаконному вживанні наркотиків та отриманні "неналежних подарунків".