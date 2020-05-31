Трамп назвал "Антифа" террористической организацией
Причастность участников ультралевой организации "Антифа" к массовым протестам и погромам в США заставили президента страны Дональда Трампа назвать их террористической организацией.
Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter, заявив, что США признают "Антифа" террористической организацией.
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До этого он возложил на участников "Антифа" ответственность за массовые беспорядки в Миннеаполисе.
Что такое "Антифа"
Это движение, которое состоит из левых, автономных, воинственных антифашистских групп и отдельных личностей. Принципиальная особенность антифа-групп является их использование прямого действия, когда происходят конфликты. Они участвуют в различных протестных акциях, физическом насилии и притеснении в отношении тех, кого они идентифицируют как пособников фашизма, расизма или ультраправой идеологии.
Активисты, вовлеченные в движение, как правило, антикапиталисты и сторонник похожих идеологий. Чаще всего – анархисты, социалисты и коммунисты.
Что до этого Трамп говорил об "Антифа"
Стоит отметить, что это не впервые Трамп обещал признать "Антифа" террористической организацией. Так было и в июле 2019 года. Тогда представитель "Антифа" избили журналиста и блогера Энди Го. Он немало писал о них, обвиняя в жестокости и насилии.
Однако дальше обещаний дело не дошло.