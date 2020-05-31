Причастность участников ультралевой организации "Антифа" к массовым протестам и погромам в США заставили президента страны Дональда Трампа назвать их террористической организацией.

Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter, заявив, что США признают "Антифа" террористической организацией.

В то же время Вакханалия в США: мародеры грабят магазины Apple-шокирующие видео

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

До этого он возложил на участников "Антифа" ответственность за массовые беспорядки в Миннеаполисе.

Congratulations to our National Guard for the great job they did immediately upon arriving in Minneapolis, Minnesota, last night. The ANTIFA led anarchists, among others, were shut down quickly. Should have been done by Mayor on first night and there would have been no trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Что такое "Антифа"

Это движение, которое состоит из левых, автономных, воинственных антифашистских групп и отдельных личностей. Принципиальная особенность антифа-групп является их использование прямого действия, когда происходят конфликты. Они участвуют в различных протестных акциях, физическом насилии и притеснении в отношении тех, кого они идентифицируют как пособников фашизма, расизма или ультраправой идеологии.



Активисты, вовлеченные в движение, как правило, антикапиталисты и сторонник похожих идеологий. Чаще всего – анархисты, социалисты и коммунисты.

Что до этого Трамп говорил об "Антифа"

Стоит отметить, что это не впервые Трамп обещал признать "Антифа" террористической организацией. Так было и в июле 2019 года. Тогда представитель "Антифа" избили журналиста и блогера Энди Го. Он немало писал о них, обвиняя в жестокости и насилии.

Однако дальше обещаний дело не дошло.