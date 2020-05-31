Причетність учасників ультралівої організації "Антифа" до масових протестів та погромів в США змусили президента країни Дональда Трампа назвати їх терористичною організацією.

Відповідне повідомлення він опублікував у Twitter, заявивши, що США визнають "Антифа" терористичною організацією.

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The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

До цього він поклав на учасників "Антифа" відповідальність за масові заворушення в Міннеаполісі.

Congratulations to our National Guard for the great job they did immediately upon arriving in Minneapolis, Minnesota, last night. The ANTIFA led anarchists, among others, were shut down quickly. Should have been done by Mayor on first night and there would have been no trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Що таке "Антифа"Це рух, який складається з лівих, автономних, войовничих антифашистських груп і окремих осіб. Принципова особливість антифа-груп є їх використанням прямої дії, коли відбуваються конфлікти. Вони беруть участь в різних протестних акціях, фізичне насильство та утиски щодо тих, кого вони ідентифікують як прибічників фашизму, расизму чи ультраправої ідеології.



Активісти, залучені в рух, як правило, антикапіталісти та прихильник схожих ідеологій. Найчастіше – анархісти, соціалісти та комуністи.

Що до цього Трамп говорив про "Антифа"

Варто відзначити, що це не вперше Трамп обіцяв визнати "Антифа" терористичною організацією. Так було і в липні 2019 року. Тоді представник "Антифа" побили журналіста та блогера Енді Го. Він чимало писав про них, звинувачуючи у жорстокості та насиллі.

Однак далі обіцянок справа не дійшла.