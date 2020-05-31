Трамп назвав "Антифа" терористичною організацією
Причетність учасників ультралівої організації "Антифа" до масових протестів та погромів в США змусили президента країни Дональда Трампа назвати їх терористичною організацією.
Відповідне повідомлення він опублікував у Twitter, заявивши, що США визнають "Антифа" терористичною організацією.
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До цього він поклав на учасників "Антифа" відповідальність за масові заворушення в Міннеаполісі.
Що таке "Антифа"Це рух, який складається з лівих, автономних, войовничих антифашистських груп і окремих осіб. Принципова особливість антифа-груп є їх використанням прямої дії, коли відбуваються конфлікти. Вони беруть участь в різних протестних акціях, фізичне насильство та утиски щодо тих, кого вони ідентифікують як прибічників фашизму, расизму чи ультраправої ідеології.
Активісти, залучені в рух, як правило, антикапіталісти та прихильник схожих ідеологій. Найчастіше – анархісти, соціалісти та комуністи.
Що до цього Трамп говорив про "Антифа"
Варто відзначити, що це не вперше Трамп обіцяв визнати "Антифа" терористичною організацією. Так було і в липні 2019 року. Тоді представник "Антифа" побили журналіста та блогера Енді Го. Він чимало писав про них, звинувачуючи у жорстокості та насиллі.
Однак далі обіцянок справа не дійшла.