В китайском Шэньчжэне прошел трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Глава Белого дома подчеркнул, что встреча имеет историческое значение и охватывает обсуждение всех ключевых мировых проблем и ядерного оружия.

Как сообщает Reuters, в начале встречи Трамп подчеркнул важность прямого диалога между государствами. По его словам, у троих лидеров есть большой перечень общих вызовов.

Что именно сказал Трамп?

Мы действительно создаем историю. Нам троим есть что обсудить,

– заявил президент США.

Он отметил, что переговоры затронут практически все проблемы, которые сейчас находятся в центре мирового внимания. Трамп также раскритиковал подходы предыдущих лидеров, которые слишком часто избегали прямых контактов с теми, с кем у них были разногласия.

Ни один мир никогда не строился за счет отказа от возможностей для взаимодействия,

– добавил он.

Ядерные арсеналы на повестке дня

Особое внимание в ходе переговоров уделили глобальной безопасности. Трамп подчеркнул, что США, Китай и Россия занимают уникальные позиции для обсуждения вопросов, связанных с ядерным оружием.

В целом же встреча Трампа, Си и Путина завершилась. Она длилась примерно 1,5 часа.