Удивительно, однако Трамп избегает слушать своих ведущих разведчиков и профессионалов. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен, отметив, что сначала надо понять, как работают разведывательные службы в Соединенных Штатах Америки.

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Брифинги Трампа

Чип Чепмен отметил, что в США есть 18 агентств разведки. ЦРУ не является главным из них, когда говорится о предоставлении информации президенту.

Этим занимается Управление директора Национальной разведки, но и у них есть проблемы, ведь глава этого управления довольно долго хорошо отзывался о России,

– сказал он.

Получается, что на руководящих должностях оказываются люди, которые не привыкли работать в таких структурах и не имеют необходимой технической экспертизы. По словам генерал-майора в отставке, поэтому это и создает проблемы как при односторонних брифингах, так и при координации информации от всех агентств. Однако основной задачей всех структур является то, чтобы президент не получил искаженную или недостаточно полную информацию.

Именно поэтому следить и заниматься этим должно Управление директора Национальной разведки.

Конечно это не мешает ЦРУ или другим структурам иметь доступ к президенту для проведения брифингов. Но по моему мнению, у президента Трампа нет достаточного внимания и привычки работать в таком формате,

– добавил Чип Чепмен.

Интересно, что бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что возвращение Украиной всех оккупированных территорий потребует сверхусилий и масштабной поддержки партнеров. По его мнению, нынешние укрепления на фронте, в частности "линия Суровикина", являются серьезным препятствием для наступления. Петреус также предполагает, что существенные внутренние изменения в России могут повлиять на ход войны даже без масштабных боевых действий.