Позиция Трампа меняется

Эти слова Дональда Трампа снова демонстрируют определенную коррекцию его позиции. Она отразилась еще и в том, что политик не выступил против решения Конгресса США о помощи Украине. Этого решения не было бы, если бы не позиция спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, который поставил соответствующий законопроект на голосование, и тех конгрессменов-республиканцев, которые поддержали эту помощь.

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Интервью Трампа – это огромный текст в двух частях: разговор журналиста и политика вживую, а также телефонный разговор через некоторое время после первого диалога. В каждом из этих разговоров есть часть, посвященная Украине. И в каждом из этих разговоров Трамп соглашается с целесообразностью помощи Украине.

Трамп, как всегда, связывает возможность помощи именно с увеличением военных расходов стран ЕС и НАТО. С этой позицией он, кстати, выступал и когда был президентом США, и это логичная позиция. Он призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до тех процентов бюджета, которые предусмотрены их обязательствами перед НАТО.

Теперь после начала войны России против Украины страны НАТО увеличивают свои расходы на оборону, не ожидая каких-то напоминаний от США. Уже все поняли, что опасность войны в Европе вполне реальна. Некоторые европейские политики даже говорят о предвоенном периоде в истории европейского континента, и они правы.

Я надеюсь, что с годами военный бюджет НАТО будет только увеличиваться, чтобы не оставить России и Китаю шансов затянуть авторитарные страны в "гонку вооружений" и привести их к экономическому краху. По крайней мере там, где это касается России, такой сценарий вполне вероятен.

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Но очевидно, что позиция Трампа имеет тенденцию к изменениям. Важно не только то, что было в этом длинном интервью, но и то, чему не нашлось места. Говорится о рассуждениях политика о возможном диалоге с российским президентом Владимиром Путиным. Ранее Трамп говорил, что мог бы закончить войну в Украине путем консультаций с Путиным. Сейчас никаких упоминаний о том, что он может закончить войну или надеется на какие-то разговоры с Путиным на эту тему – нет.

Как Трамп вынужден балансировать

Это означает, что Трамп может прислушиваться к мнению американских избирателей. Большинство из них уже убедились в сущности агрессивного российского режима и могут не верить в переговоры с Путиным. Конечно, среди республиканских избирателей растет и скепсис с точки зрения продолжения помощи Украине в войне. Мы увидели его в голосовании большинства конгрессменов от Республиканской партии, которые не поддержали помощь Украине. Но есть и немало избирателей Республиканской партии, которые выступают за помощь Украине.

Трамп вынужден балансировать между двумя частями своих потенциальных избирателей. Одним он говорит о том, что будет помогать Украине. Это должно побудить их проголосовать за Трампа не боясь, что такой помощи не будет. Другим объясняет, что помощь состоится только, если увеличится помощь стран ЕС.

Но как бы Трамп не менял свою позицию, заметно, что ему приходится ее корректировать учитывая актуальную ситуацию с войной России против Украины. Трамп мог говорить о возможности окончания войны путем переговоров с Путиным тогда, когда было наступление Украины, а американцам могло казаться, что никаких проблем для Украины в этой войне уже нет.

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Сейчас, когда Россия собирается идти в наступление, а россияне обстреливают города, в глазах многих американцев, которые интересуются международной политикой, Украина имеет вид жертвы российской агрессии. Трамп должен откликаться на изменение настроений американского общества. Чем жесточе и дерзче будет действовать Путин на украинской земле – тем осторожнее Трамп будет относиться к идее переговоров с Путиным и того, что США не будут помогать Украине.

С ходом предвыборной кампании в США мы видим не поляризацию позиции двух главных кандидатов – Байдена и Трампа, – а скорее приближение их позиций к идее необходимости помощи Украине. Для Украины это позитивный сигнал, который позволяет надеяться, что помощь от США будет поступать даже в случае, если Трампу удастся вернуться в Белый дом.