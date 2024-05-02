Башни Кремля и все, что о них надо знать

Для понимания ситуации сделаю небольшой экскурс в историю политических элит.

К теме Один москвич за 18 якутов: как в России делят население на сорта

До 2024 года Владимир Путин обеспечивал себе власть благодаря постоянной конкуренции и балансу интересов между несколькими группами элит, так называемыми "башнями Кремля". Причем ни одна из них не имела полного набора ресурсов для самостоятельного перехвата и удержания власти. Речь идет о:

экономической базе – наличии "собственных" финансов, материальных ресурсов в масштабах, больших, чем необходимо на финансирование "профильной" деятельности группы, возможности защитить свою "экономическую составляющую" от посягательств других групп (замкнутость системы);

силовой блок – упомянутая выше защита активов, финансовой составляющей, влияние на следственные органы и наличие подконтрольных вооруженных подразделений (возможно как собственная служба безопасности в большом объеме, так и ЧВК или "свои" люди в ФСБ, МО, РГ)

политический блок – наличие подконтрольных депутатов Госдумы, своих политических проектов, которые могут войти в Думу;

регионы – количество подконтрольных губернаторов в субъектах федерации, наличие местных политических проектов;

медиа – собственные или подконтрольные информационные ресурсы с охватом 5 миллионов и более.

кадры – речь идет о системе подбора и подготовки кадров для участия в политической активности или управлении государством.

Внутри групп есть свои линии напряженности и конкуренция. То же отсутствие полного набора ресурсов, но уже для внутригрупповой борьбы. В "башне силовиков" особенно, поскольку там есть как минимум 4 группы (ведомства), которые жестко конкурируют, и интересы (ставленники) других башен на руководящих должностях. Например, в Федеральной службе исполнения наказаний, Следкоме, Прокуратуре, ФСБ.

Сейчас Путин отстаивает условный "неоцаризм". В новой системе роль "башен" несколько снижается, зато появляется четко очерченный близкий круг. Я их называл "бояре". Общая суть в том, что кроме конкуренции "башен" (а их роль постепенно будет снижаться) возникает новая линия конкуренции между "боярами". Где каждый из них также будет стремиться получить максимальный набор ресурсов. На всякий случай.

Как Шойгу усилил свое влияние и рейтинг в России

Здесь оценим процессы вокруг министерства обороны России.

1. Африканский ресурс. Активность на Африканском континенте переформатируется с созданием "Африканского корпуса". Он перехватывает значительную часть ответственности структур ЧВК "Вагнера", но также будет заниматься гуманитарными и бизнес-проектами. То есть появляется некая военная корпорация. Во главе ее стоят люди из главного управления генштаба, причем те, кто активно сотрудничал с Евгением Пригожиным. Но формально это все же министерство обороны и министр может попытаться (при удачном для себя стечении обстоятельств) перехватить влияние над направлением.

Читайте также Российские активы для Украины: что до сих пор сдерживает Европу

2. Выплаты участникам войны от министерства обороны. Речь идет не только о зарплатах или "боевых", но и о "гробовых" выплатах. Проще говоря у ведомства Шойгу появляются деньги, которые можно активно раздавать "обычным гражданам". Если ты "кормишь" граждан, твое влияние на политические процессы растет.

3. Строительство. Структуры МО отвечают за строительство военных городков (а это семьи офицеров и контрактников) для создаваемых подразделений. Кроме этого, сейчас они строят в приграничных областях и на оккупированных территориях оборонительные сооружения, жилье и объекты инфраструктуры. Более того, благодаря "военной теме" строители-партнеры Шойгу резко активизировались в Крыму и "отвоевали" утраченные ранее доли местного строительного рынка.

То есть Шойгу, который сегодня, несомненно, претендует на роль "боярина" получает колоссальный ресурс. Прежде всего политический. Ведь именно его ведомство своими выплатами позволяет значительной части семей резко улучшить качество жизни. Его ведомство отвечает за жилье по программам переселения, и его же ведомство дает работу на стройке. Ко всему этому Шойгу может попытаться получить в свое распоряжение и Африку.

Такое усиление, естественно, не слишком по душе конкурентам из других "башен" и конкурентам среди силовиков. В первую очередь Патрушеву, который уже получил "боярский статус", и его давнему товарищу Сергею Чемезову.

Как конкуренты будут "убирать" Шойгу

Что они могут сделать? Атаковать Шойгу нецелесообразно – он слишком публичный и пока птица высокого полета. Шойгу можно сделать козлом отпущения после войны, списав на него все проблемы и неудачи. А сегодня нельзя допустить его усиления, в частности финансового.

Значит, надо бить по заместителям. Подтверждением этого являются сообщения о задержаниях и обысках именно у "строителей". Список впечатляет. В него входят такие подрядчики МО как "Олимпбуд", "Будпроект", "Олимпситибуд", по меньшей мере десяток небольших региональных компаний. И, наконец, "Военно-строительная компания", где руководителем наблюдательного совета является сам Шойгу.

Актуально Фактор, указывающий на неизбежное усиление мобилизации в России

Атака ведется структурами ФСБ (спасибо Патрушеву), Следкома (а это уже Чемезов) и даже по мелким фирмам МВД (а это уже сфера Виктора Золотова). Одним словом, сразу несколько "бояр" решили присадить коллегу, который "сорвался". Бьют не по нему, а по окружению.

Будут ли добивать? А вот тут надо следить за судьбой Татьяны Шевцовой, которая отвечает за финансовое направление в министерстве обороны. Ну и за поведением Юнус-Бека Евкурова, который занимается "Африканским корпусом". Чем дальше этот генерал будет от Шойгу, тем хуже будут дела у министра.