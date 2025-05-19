С Илоном "покончено": Трамп больше не упоминает Маска в соцсетях

Президент США Дональд Трамп больше не упоминает американского миллиардера Илона Маска в своих соцсетях. В частности в ленте Truth Social, сообщения из которой транслируются на другие страницы американского лидера.

В то же время в феврале и марте этого года Трамп упоминал Маска в среднем четыре раза в неделю. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему Трамп больше не вспоминает о Маске

По данным издания, с начала апреля Трамп ни разу не упомянул об Илоне Маске, которого назначили главой Департамента правительственной эффективности (DOGE) для того, чтобы сократить федеральные расходы. В то же время миллиардер также уменьшил количество публичных упоминаний об американском лидере на своей платформе X.

Стоит отметить, что до апреля Маск почти ежедневно публиковал посты о президенте США. Республиканские инсайдеры рассказали изданию, что "политическая звезда Маска упала".

С ним покончено. У него ужасные рейтинги. Люди его ненавидят,

– заявил один из представителей Республиканской партии.

Добавим, что пребывание Маска в должности "специального государственного служащего" было ограничено 130-дневным лимитом. После этого он решил вернуться к управлению SpaceX и Tesla. В апреле Маск сказал журналистам, что 100 дней в должности были очень интенсивными, поэтому количество времени, которое ему придется провести на ней, гораздо меньше.

Участие миллиардера в правительстве Трампа обеспечило ему политическое влияние и государственные контракты. Однако, нанесло серьезный удар по его репутации. В частности, действия Маска вызвали протесты рядом с дилерскими центрами Tesla и падение продаж электромобилей компании.

Заметим, что в электронных письмах Трампа для доноров его политической кампании теперь также не упоминается имя Маска. По данным издания, миллиардер почти ежедневно упоминался в этих письмах до начала марта.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пыталась заверить журналистов, что работа DOGE "несомненно, будет продолжаться". Однако ничего не сказала непосредственно о Маске.

Тогда как демократы ухватились за падение его популярности как за доказательство того, что республиканцы расставили неправильные приоритеты. В частности, представитель Демократического комитета по вопросам избирательной кампании в Конгрессе Вьет Шелтон говорит, что Илон является "мгновенно узнаваемым проявлением того факта, что республиканцы в Палате представителей работают не на американский народ, а на миллиардеров".

К слову, ранее СМИ сообщали о том, что Илон Маск раздражает чиновников Белого дома из-за своего нестандартного поведения. Кроме этого, из-за его шуток и действий, которые иногда кажутся неадекватными, миллиардера называют "сумасшедшим дядюшкой Илоном".