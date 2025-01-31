Стоит вспомнить слова Орбана, где он сказал, что вскоре Европе придется жить по другим правилам. Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, он имел в виду снятие санкций с России, договоренности с Трампом.

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В отношениях назрела "проблема"

Виктор Орбан был вполне уверен в том, что санкции с России снимут. Но вдруг вышел Дональд Трамп и заявил, что разрушит Россию, если Путин не согласится на переговоры. Он даже пообещал применить еще более жесткие ограничения.

"Я не думаю, что Трамп будет "церемониться" с Россией. Он скажет, что надо настоящие санкции. Не по одному танкеру, а по-настоящему, и напомнил о друзьях из Саудовской Аравии, которые могут "залить" нефтью рынок", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание! Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, чтобы так остановить войну в Украине. Впрочем в королевстве отметили, что ценят долгосрочную стабильность.

Президент США имеет реальные инструменты влияния. Можно вспомнить, как в конце 2024 году Джо Байден ввел санкции против российского теневого флота. Под ограничения попали почти 200 танкеров. Тогда Индия, Китай сразу заявили, что будут их придерживаться и не будут покупать подсанкционную нефть.

Трамп не говорит, что боится колебания цен, как говорила предыдущая администрация. Поэтому глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в связи с последними событиями, то есть санкциями США, нужны дополнительные консультации с американскими коллегами. Потому что что-то пошло не так,

– подчеркнул политтехнолог.