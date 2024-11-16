24 Канал пишет, что Владимир Зеленский сказал в эфире "Украинского радио", что Украина будет делать все, что от нас зависит.

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Что сказал Зеленский о разговорах с Трампом

У нас была с ним очень хорошая встреча в сентябре (сентябре 2024 года – 24 Канал). Позитивная, понятная, аргументированная с нашей стороны. Базис, на котором мы стоим, он услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал,

– сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, он поздравил Дональда Трампа с победой и тогда также был хороший разговор.

"Он сказал, что хочет завершить войну, но он хочет помогать. И он – на стороне поддержки Украины, ценит нашу прочность, целостность и смелость. То есть атмосфера пока что в наших разговорах была хорошая. Посмотрим дальше", – заверил украинский лидер.

Стоит заметить, что Дональд Трамп обещал завершить войну за 24 часа.

Владимир Зеленский сказал, что война завершится с командой, которая сейчас возглавит Белый дом, хотя точной даты нет.