Зеленский сказал, что украинская армия сильная, а люди героические. Однако случаи СОЧ иногда случаются, передает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украинскому радио.

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Почему случаются случаи СОЧ

Президент Украины не хочет обобщать вещи, связанные с СОЧ и считает, что украинцы понимают тонкости мобилизации и войны с Россией.

Даже в идеальных бригадах, где проводят отбор, обучение, психологическую работу, есть случаи СОЧ, дезертирства. Это война, есть усталость,

– говорит Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что война в Украине завершится с командой, которая возглавит Белый дом. По словам президента, изменение политики США может способствовать окончанию войны.

Зеленский также добавлял, что никто не хочет мира так, как мы. По его мнению, война закончится не абстрактно, но точной даты пока нет.