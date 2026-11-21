Как сообщает телеканал Fox News, глава Белого дома прокомментировал итоги гуманитарной миссии в Херсонской области, в ходе которой действовало локальное прекращение огня.

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Это было замечательно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизнь. Сейчас мы работаем над более масштабным вариантом этого– заявил Дональд Трамп.

Переговоры о прекращении огня до Рождества

Американский лидер отдельно отметил усилия первой леди Мелании Трамп, подчеркнув ее активное участие в налаживании контактов между Киевом и Москвой для решения гуманитарных вопросов.

Сама Мелания Трамп ранее обратила внимание на продолжающиеся консультации относительно более широкого приостановления боевых действий на фронте. Она выразила надежду, что стороны достигнут взаимопонимания в ближайшее время.

Прежде всего я очень хотела бы, чтобы было больше прекращений огня. Мы могли бы сделать это очень быстро, если Украина и Россия будут готовы. Переговоры уже идут, так что, возможно, к Рождеству у нас будет еще одно перемирие– заявила первая леди США.