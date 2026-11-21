США готовят расширение гуманитарных договоренностей между Украиной и Россией после эвакуации мирных жителей из Олешек. Дональд Трамп заявил, что ведется работа над более масштабным форматом перемирия для спасения людей.
Как сообщает телеканал Fox News, глава Белого дома прокомментировал итоги гуманитарной миссии в Херсонской области, в ходе которой действовало локальное прекращение огня.
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Это было замечательно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизнь. Сейчас мы работаем над более масштабным вариантом этого
Переговоры о прекращении огня до Рождества
Американский лидер отдельно отметил усилия первой леди Мелании Трамп, подчеркнув ее активное участие в налаживании контактов между Киевом и Москвой для решения гуманитарных вопросов.
Сама Мелания Трамп ранее обратила внимание на продолжающиеся консультации относительно более широкого приостановления боевых действий на фронте. Она выразила надежду, что стороны достигнут взаимопонимания в ближайшее время.
Прежде всего я очень хотела бы, чтобы было больше прекращений огня. Мы могли бы сделать это очень быстро, если Украина и Россия будут готовы. Переговоры уже идут, так что, возможно, к Рождеству у нас будет еще одно перемирие
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