Про це повідомляє телеканал Fox News.

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Що Трамп сказав про нове перемир'я між Україною і Росією?

Очільник Білого дому прокоментував підсумки гуманітарної місії в Олешках Херсонській області, під час якої діяло локальне припинення вогню.

Це було чудово. Це було перемир'я. Людей евакуювали з міст і населених пунктів, що, ймовірно, врятувало їм життя. Зараз ми працюємо над масштабнішим варіантом цього– оголосив Дональд Трамп.

Американський лідер окремо відзначив зусилля першої леді Меланії Трамп, наголосивши на її активній участі в налагодженні контактів між Києвом та Москвою для розв'язання гуманітарних питань.

Раніше сама Меланія Трамп також повідомила, що тривають переговори про ширше припинення бойових дій між Україною та Росією. Вона сподівається, що сторони зможуть домовитися про перемир'я вже до Різдва.