В своей социальной сети Truth Social Трамп взялся оскорблять Харрис и заявил, что у нее якобы "низкий IQ".

Смотрите также Трамп это прошлое: каким должен быть вице-президент Камалы Харрис

Трамп сказал, что Харрис не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал ее "тупой".

"Я увижу ее 4 сентября или не увижу вообще", – отметил республиканец, имея в виду дату дебатов.

Впоследствии Дональд Трамп еще раз озвучил свое заявление на митинге в штате Джорджия: "Мы сделаем это с Fox, если она появится. Я не думаю, что она появится".

При этом снова принялся оскорблять Харрис, республиканец дерзко добавил, что, мол, Харрис "может читать с телесуфлера", но не говорить в прямом эфире.

Дебаты на Fox News

Дональд Трамп согласился на проведение предвыборных дебатов с Камалой Харрис, которую выбрали кандидатом на выборы от Демократической партии на его условиях.

Он считает, что дебаты должны состояться 4 сентября на близком к нему телеканале Fox News.

Впрочем, Харрис отказалась и заявила, что пойдет на дебаты на телеканале ABC 10 сентября. При этом, в ABC News пока не смогли подтвердить какие-либо подробности.