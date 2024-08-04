У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп взявся ображати Гарріс і заявив, що у неї нібито "низький IQ".

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Трам сказав, що Гарріс бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

"Я побачу її 4 вересня або не побачу взагалі", – зазначив республіканець, маючи на увазі дату дебатів.

Згодом Дональд Трамп ще раз озвучив свою заяву на мітингу у штаті Джорджія: "Ми зробимо це з Fox, якщо вона з'явиться. Я не думаю, що вона з'явиться".

При цьому знову взявся ображати Гарріс, республіканець зухвало додав, що, мовляв, Гарріс "може читати з телесуфлера", але не говорити у прямому ефірі.

Дебати на Fox News

Дональд Трамп погодився на проведення передвиборчих дебатів з Камалою Гарріс, яку обрали кандидатом на вибори від Демократичної партії на його умовах.

Він вважає, що дебати мають відбутися 4 вересня на близькому до нього телеканалі Fox News.

Втім, Гарріс відмовилась і заявила, що піде на дебати на телеканалі ABC 10 вересня. При цьому, в ABC News наразі не змогли підтвердити будь-які подробиці.