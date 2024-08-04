Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава адвокационно-аналитической организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Камале Харрис очень важно найти кандидата, который не только поможет ей победить в тех штатах, где американцы еще не выбрали за кого голосовать, но и сможет удачно оппонировать Джей Ди Вэнсу. Избирателям очень важно понимать, что они выбирают между противоположностями.

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Каким должен быть вице-президент от демократов

По мнению Олега Рыбачука, Камале Харрис стоит выбрать своим вице-президентом человека не с афроамериканским происхождением. Это должен быть представитель старшего поколения, чтобы удержать избирателей Байдена.

Харрис апеллирует к традиционному электорату демократов, то есть это темнокожие и образованная молодежь. Она говорит о будущем – это ее формула. На ее митингах часто звучит, что Трамп это прошлое, к которому никто не хочет возвращаться,

– отметил политолог.

Вице-президент Камалы Харрис должен не забывать о той части демократов, которые воспринимали Байдена своим лидером. Он должен был бы удержать их в своем кругу.