Так, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico отметил, что если Трамп решит посадить Украину "на вооруженную диету", чтобы заставить к миру, это будет иметь ужасные последствия, передает 24 Канал.

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Самый опасный момент в войне

Не исключает Кулеба, что будущий президент США может не только сократить поставки оружия, но и вовсе остановить их. Если Трамп будет действовать именно так, тогда для Украины наступит самый опасный момент в этой войне.

Линия фронта на Донбассе разрушится, и россияне будут у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья,

– спрогнозировал министр.

Если Трамп таки лишит Украину оружия, решающим будет то, как отреагирует Европа, считает Кулеба. И здесь, по его словам, пока царит большая неизвестность.

Экс-глава МИД признался, что не уверен в том, что Европа активизируется и компенсирует потерю или сокращение поддержки Украины со стороны США.

Если они найдут способ продолжить поставки и увеличить их, это выиграет Украине больше времени,

– предположил Кулеба.

В то же время остается неизвестным, что именно выберет ЕС: последует примеру Трампа или согласится с тем, что он должен нести большую долю ответственности.

К слову, экс-министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что европейские лидеры должны быть готовы отправить войска в Украину для поддержки возможного мирного соглашения, заключенного Трампом между Киевом и Москвой.