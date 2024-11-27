Так, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico зазначив, що коли Трамп вирішить посадити Україну "на збройну дієту", аби змусити до миру, це матиме жахливі наслідки, передає 24 Канал.

Дивіться також "Зробимо країну великою": чому економічні реформи та політика Трампа можуть провалитись

Найнебезпечний момент у війні

Не виключає Кулеба, що майбутній президент США може не лише скоротити поставки зброї, але й зовсім зупинити їх. Якщо Трамп діятиме саме так, тоді для України настане найнебезпечніший момент у цій війні.

Лінія фронту на Донбасі зруйнується, і росіяни будуть біля воріт Дніпра, Полтави та Запоріжжя,

– спрогнозував міністр.

Якщо Трамп таки позбавить Україну зброї, вирішальним буде те, як відреагує Європа, вважає Кулеба. І тут, за його словами, наразі панує велика невідомість.

Ексочільник МЗС зізнався, що не впевнений у тому, що Європа активізується та компенсує втрату чи скорочення підтримки України з боку США.

Якщо вони знайдуть спосіб продовжити поставки і збільшити їх, це виграє Україні більше часу,

– припустив Кулеба.

Водночас залишається невідомим, що саме обере ЄС: наслідуватиме приклад Трампа або погодиться з тим, що він повинен нести більшу частку відповідальності.

До слова, ексміністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що європейські лідери повинні бути готові відправити війська в Україну для підтримки можливої мирної угоди, укладеної Трампом між Києвом і Москвою.