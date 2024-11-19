Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна вважає, що європейські лідери мають бути готові відправити військові сили в Україну, щоб підтримати мирну угоду, яку може укласти Трамп між Києвом і Москвою. Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Потрібен справедливий мир

Найкращим варіантом безпеки для України є членство в НАТО. Водночас якщо США виступлять проти приєднання Києва до Альянсу, Європа повинна вжити заходів, щоб запобігти подальшій агресії з боку Росії. Вона може розгорнути свої війська після завершення бойових дій.

Реальні гарантії безпеки означають справедливий мир, і тоді ми говоримо про членство НАТО. Але без США це буде неможливо, і йдеться про будь-які форми зовнішньої присутності,

– наголосив Цахна.

Трамп обіцяв швидке завершення війни в Україні. Це викликало занепокоєння з приводу можливих несправедливих угод, підкріплених загрозою скорочення військової підтримки США.

Цахна зауважив, що перемога Трампа на виборах призвела до посилення обговорення серед союзників про підтримку України, враховуючи ситуацію на фронті.

Міністр закордонних справ Естонії також підкреслив важливість участі Франції та Німеччини в цих зусиллях, оскільки Німеччина є другим за величиною донором військової допомоги після США.

За його переконаннями, Європа повинна інвестувати в оборону.