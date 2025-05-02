Почему Волц попал в немилость Трампа

1 мая неожиданно для многих стало известно об отставке Майка Волца, который возглавлял совет по нацбезопасности США. Зато Дональд Трамп номинировал его на вакантное место посла США в ООН. Об этом заявил Остап Яриш, информирует 24 Канал.

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Переход от советника по нацбезопасности до посла США в ООН – это существенное понижение в должности. Оно означает отлучение от ближайшего круга советников президента, которые напрямую влияют на безопасность и внешнюю политику Америки.

Трамп и Уолц официально не объяснили причины изменений. Американские медиа связывают это с инцидентом, когда Волц случайно добавил журналиста The Atlantic в Signal-чат об ударах по Йемену. Это разозлило Трампа, но президент якобы не хотел увольнять Волца сразу – чтобы не казалось, будто он поддался под давление медиа и демократов.

В то же время, по данным Politico, Волц попал в немилость еще до этой истории – якобы из-за того, что в Белом доме были недовольны из-за его самоуверенности и слишком "директорского" поведения. В частности, это не нравилось руководительнице аппарата президента Сьюзи Уайлз. В дополнение, на отставке Волца настаивала MAGA-активистка Лора Лумер, которая имеет прямой доступ к президенту. Одним из ее ключевых аргументов была якобы недостаточная лояльность Волца к Трампу.

Что дальше?

Временно обязанности советника по нацбезопасности будет выполнять Марко Рубио. При этом он и дальше будет возглавлять Государственный департамент.

Это действительно необычная практика в США, но не уникальная: с 1973 по 1975 эти обе должности совмещал Генри Киссинджер.

Тем временем в администрации продолжаются поиски нового постоянного советника по нацбезопасности. В медиа циркулируют очень разные имена: от Кита Келлога до Ричарда Гренелла и Стива Уиткоффа. Хотя сам Уиткофф уже вроде бы сказал, что не заинтересован в новой роли.

О потенциальных изменениях в администрации Трампа в Вашингтоне говорили последние несколько недель. Многие предсказывали, что первым уйдет министр обороны Пит Хегсет – на фоне шквала критики относительно его управления Пентагоном. Сейчас он остается на своей должности. Впрочем, не удивлюсь, если дальше увидим больше отставок – как это было при первой администрации Трампа.