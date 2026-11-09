Трамп уклонился от ответа, кому доверяет больше – Зеленскому или Путину

Об этом он заявил в интервью программе "60 Minutes" на телеканале CBS News.

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Кому Трамп доверяет больше – Зеленскому или Путину?

Во время беседы журналист Росс Даутат спросил американского лидера, кому он доверяет больше – президенту Украины Владимиру Зеленскому или российскому диктатору Владимиру Путину.

Я бы предпочел не говорить об этом, но я хорошо лажу с обоими– ответил Трамп.

В то же время он заявил, что верит в скорое завершение войны, и приписал себе ключевую роль в возможном достижении мира.

Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, почему она закончится, – это я– подчеркнул президент США.

По его словам, между Зеленским и Путиным существует "огромная ненависть", которая препятствует достижению мирного соглашения.

Когда журналист заметил, что отношение Зеленского к Путину вполне понятно, ведь именно Россия вторглась в Украину, Трамп согласился, но упомянул о якобы неуважительном отношении к России во время первой встречи лидеров.

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Когда состоялась их первая встреча, было продемонстрировано большое неуважение к России– сказал он.

Что Трамп сказал о Путине и завершении войны?

На вопрос, не считает ли он, что Путин водит его за нос, американский президент ответил отрицательно. Он также заявил, что никто не был жестче по отношению к России, чем он сам, упомянув введенные санкции.

Кроме того, Трамп опроверг отмену санкций в отношении российского дизельного топлива. По его словам, он лишь разрешил России поставлять на мировой рынок тысячи баррелей нефти и дизельного топлива.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент США выразил уверенность, что договоренности удастся достичь. В то же время он предположил, что после завершения войны Украина будет иметь несколько иные очертания.

Я думаю, что мы этого добьемся, и это произойдет. В конечном итоге Украина приобретет несколько иные очертания– заявил Трамп.

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Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о новой трехсторонней встрече, касающейся завершения войны в Украине. Американский президент заявил, что Киев и Москва, похоже, впервые настроены достичь договоренности, которую он назвал "очень масштабным соглашением".

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится на нейтральный статус и ограничение своей армии. По его словам, территориальные вопросы Киев готов обсуждать только на уровне лидеров государств.