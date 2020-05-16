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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Трамп передумал: США таки возобновят финансирование ВОЗ, но сумму уменьшат

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США возобновят финансирование ВОЗ, но сумму значительно уменьшат
США таки возобновят финансирование ВОЗ / Getty Images

Ранее США объявили о полном прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Глава США заявил, что Вашингтон должен исследовать, правильно ли ВОЗ реагировала на пандемию COVID-19. Однако Трамп, кажется, передумал. Правда, сумма новых взносов от Штатов будет значительно меньше, чем до появления COVID-19.

Администрация президента США Дональда Трампа собирается возобновить частичное финансирование ВОЗ. Об этом сообщило издание Fox News, которое опубликовало черновик письма.

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Заметим, что ранее США были крупнейшим донором ВОЗ. Сейчас же Штаты будут платить меньше.

В Белом доме согласятся выплатить ВОЗ то, что Китай платит в виде начисленных взносов,
– говорится в письме.

Что известно о прекращении финансирования ВОЗ

  • Заявления о прекращении финансирования начали появляться еще в середине апреля. Тогда американский президент заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, потому организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность.
  • По словам Трампа, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышку коронавируса в Китае.
  • После этого официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг заявила, что Китай выделит 30 миллионов долларов ВОЗ. При этом в самой ВОЗ заявили, что надеются на возобновление финансирования со стороны США.

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В чем Трамп обвиняет ВОЗ

  • ВОЗ не вовремя отреагировала на информацию из Уханя о коронавирусе.
  • ВОЗ в начале эпидемии в Китае не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку.
  • ВОЗ противодействовала намерениям США закрыть границы с Китаем.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус COVID-19 Деньги Китай ВОЗ Расследования Дональд Трамп Новости США Здоровье
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