Трамп передумал: США таки возобновят финансирование ВОЗ, но сумму уменьшат

Ранее США объявили о полном прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Глава США заявил, что Вашингтон должен исследовать, правильно ли ВОЗ реагировала на пандемию COVID-19. Однако Трамп, кажется, передумал. Правда, сумма новых взносов от Штатов будет значительно меньше, чем до появления COVID-19.

Администрация президента США Дональда Трампа собирается возобновить частичное финансирование ВОЗ. Об этом сообщило издание Fox News, которое опубликовало черновик письма.

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Заметим, что ранее США были крупнейшим донором ВОЗ. Сейчас же Штаты будут платить меньше.

В Белом доме согласятся выплатить ВОЗ то, что Китай платит в виде начисленных взносов,

– говорится в письме.

Что известно о прекращении финансирования ВОЗ

Заявления о прекращении финансирования начали появляться еще в середине апреля. Тогда американский президент заявил, что прекращает финансирование ВОЗ , потому организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность.

, потому организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По словам Трампа, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышку коронавируса в Китае.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг заявила, что Китай выделит 30 миллионов долларов ВОЗ. При этом в самой ВОЗ заявили, что надеются на возобновление финансирования со стороны США.

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