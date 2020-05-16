Трамп передумав: США таки відновлять фінансування ВООЗ, але суму зменшать

Раніше США оголосили про повне припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Очільник США заявив, що Вашингтон повинен дослідити, чи правильно ВООЗ реагувала на пандемію COVID-19. Однак Трамп, здається, передумав. Щоправда, сума нових внесків від Штатів буде значно меншою, ніж до появи COVID-19.

Адміністрація президента США Дональда Трампа збирається відновити часткове фінансування ВООЗ. Про це повідомило видання Fox News, яке опублікувало чернетку листа. Актуально Китай сказав, коли допустить ВООЗ провести публічне розслідування походження коронавірусу Зауважимо, що раніше США були найбільшим донором ВООЗ. Наразі ж Штати платитимуть менше. У Білому домі погодяться виплатити ВООЗ те, що Китай платить у вигляді нарахованих внесків,

– мовиться у листі. Що відомо про припинення фінансування ВООЗ Заяви про припинення фінансування почали з'являтися ще в середині квітня. Тоді американський президент заявив, що припиняє фінансування ВООЗ , бо організація не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність.

, бо організація не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність. За словами Трампа, ВООЗ втратила величезну кількість часу, а також прикривала спалаху коронавірусу в Китаї.

Після цього офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунинг заявила, що Китай виділить 30 мільйонів доларів ВООЗ. При цьому в самій ВООЗ заявили, що сподіваються на відновлення фінансування з боку США. Зверніть увагу Штучне походження коронавірусу: реакція ВООЗ на заяву США У чому Трамп звинувачує ВООЗ ВООЗ не вчасно відреагувала на інформацію з Уханя про коронавірус.

ВООЗ на початках епідемії у Китаї не брала до уваги доповіді про можливість передачі коронавірусу від людини до людини.

ВООЗ протидіяла намірам США закрити кордони з Китаєм.