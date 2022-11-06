Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его мнению, у республиканской партии есть лучшие кандидаты, которых стоило бы поддержать на выборах, например, Майк Помпео.

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Среди республиканцев есть лучшие кандидаты

Во время президентства Трампа Помпео занимал должность Государственного секретаря США. Он называл бывшего американского лидера "альтернативным гением" и проводил политику "республиканского мейнстрима", прикрываясь этим определением.

Помпео работал над тем, чтобы пресечь любые пропутинские движения в США. Кроме того, среди республиканцев есть другие хорошие кандидаты на пост американского президента, кроме Трампа.

Трамп не сможет выиграть прежде праймериз внутри республиканской партии,

– предположил Пионтковский.

Он также добавил, что выборы президента Соединенных Штатов – не проблема для Украины, поскольку к 2024 году наше государство уже будет победителем в войне с Россией и одним из лидеров свободного мира.

Интересно​! Опрос Reuters / Ipsos, проведенный в конце октября, продемонстрировал уровень поддержки Трампа. К нему положительно относятся 41% американцев.

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Изменится ли поддержка США, если выиграют республиканцы

8 ноября 2022 года состоятся выборы в Палату представителей США. Так что украинцы беспокоятся, не изменится ли поддержка Штатов, если большинство в Палате получат республиканцы.

Советник безопасности США Джейк Салливан пообещал, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов в Конгресс. Он убежден в дальнейшей поддержке нашего государства.

Я уверен, что поддержка Украины со стороны США будет твердой и решительной. И я не говорю, что это "вероятно", это будет. Я верю в это и президент Байден верит в это,

– подчеркнул он.

Он отметил, что эта поддержка будет при любом большинстве обеих палат Конгресса. Кроме того, советник безопасности США добавил, что Байден намерен сотрудничать с обеими партиями.