Это говорит о том, что Трамп "решил послушать Украину". Это 24 Каналу отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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"Я сейчас радуюсь той новости, что Трамп решил снова послушать Украину. Почему снова? Потому что Кит Келлог в интервью говорил о том, что Трамп услышал Зеленского, когда они общались в Трамп-тауэр еще в сентябре 2024 года", – сказал он.

Это важно для Украины

Валерий Клочок отметил, что заявление Трампа о том, что он готов встретиться с Зеленским – очень важное. Ранее американский лидер не раз упоминал о намерении встретиться с так называемым главой Кремля Владимиром Путиным. Поэтому нужно донести больше проукраинской позиции до президента Штатов.

Надеюсь, что встреча Зеленского с Трампом позволит донести Трампу больше проукраинской позиции в его контактах с Путиным. Если это произойдет до встречи с Путиным, то это вообще прекрасно. Но трудно сейчас прогнозировать, произойдет ли это до, или после,

– подчеркнул он.

Однако даже то, что есть публичная позиция Трампа о готовности говорить с Зеленским – это очень хорошо. Первые очевидные сигналы об этом были, в частности, когда состоялся разговор руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем Трампа по вопросам России и Украины Китом Келлогом. Также когда состоялась встреча Келлога с госпожой послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

"Это хорошо, что Украина не выпала из повестки дня американцев. Поэтому этот контакт очень важен в части донесения позиции Украины к Трампу лично", – добавил руководитель Центра общественной аналитики “Вежа”.