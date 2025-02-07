Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Оксаны Маркаровой в фейсбуке.
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Как прошла встреча Келлога и Маркаровой
Госпожа посол написала, что это была не первая ее встреча с генералом Китом Келлогом вообще. Однако это была первая встреча с американским чиновником в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил Президент Трамп 3 февраля.
Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой и моими коллегами,
– написала Маркарова.
Оксана Маркарова встретилась с Китом Келлогом / Фото из фейсбука госпожи посла Украины в США
С украинской стороны участие во встрече также приняли атташе по вопросам обороны Украины Борис Кременецкий и его заместитель Денис Сиеник.
К слову, СМИ писали, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог может посетить Киев уже 20 февраля. Эту дату, предварительно, предложила американская сторона.