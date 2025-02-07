Це говорить про те, що Трамп "вирішив послухати Україну". Це 24 Каналу зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

До теми Трамп заявив, що планує наступного тижня зустрітися із Зеленським

"Я зараз тішуся з тієї новини, що Трамп вирішив знову послухати Україну. Чому знову? Тому що Кіт Келлог в інтерв'ю говорив про те, що Трамп почув Зеленського, коли вони спілкувалися в Трамп-тауер ще у вересні 2024 року", – сказав він.

Це важливо для України

Валерій Клочок зазначив, що заява Трампа про те, що він готовий зустрітися із Зеленським – дуже важлива. Раніше американський лідер не раз згадував про намір зустрітися із так званим очільником Кремля Владіміром Путіним. Тому потрібно донести більше проукраїнської позиції до президента Штатів.

Сподіваюся, що зустріч Зеленського з Трампом дозволить донести Трампу більше проукраїнської позиції у його контактах із Путіним. Якщо це відбудеться до зустрічі з Путіним, то це взагалі прекрасно. Але важко зараз прогнозувати, чи це відбудеться до, чи після,

– підкреслив він.

Однак навіть те, що є публічна позиція Трампа щодо готовності говорити з Зеленським – це дуже добре. Перші очевидні сигнали про це були, зокрема, коли відбулася розмова керівника Офісу Президента Андрія Єрмака із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпредставником Трампа з питань Росії та України Кітом Келлогом. Також коли відбулась зустріч Келлога із пані послом України у США Оксаною Маркаровою.

"Це добре, що Україна не випала з порядку денного американців. Тому цей контакт дуже важливий у частині донесення позиції України до Трампа особисто", – додав керівник Центру громадської аналітики “Вежа”.