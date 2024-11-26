Уголовное преследование действующего президента США может нарушать конституцию страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

Смотрите также Команды Трампа и Байдена тесно сотрудничают: они приходят к согласию, в частности, по Украине

Почему уголовное дело против Трампа закрыли

Специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал ходатайство к судье Тане Чуткан, указывая на политику Минюста, которая запрещает привлечение действующих президентов к ответственности за федеральные преступления.

Смит аргументировал, что уголовное преследование действующего президента противоречит Конституции США и может подорвать его способность выполнять обязанности главы исполнительной власти. Судья Таня Чуткан поддержала эти аргументы, приняв решение о закрытии дела, оставив лишь теоретическую возможность его возобновления в будущем.

Чуткан отметила, что закрытие не нанесет вреда общественным интересам. Она также согласилась с аргументом Смита о том, что президентский иммунитет не будет распространяться на Трампа после завершения его пребывания в должности.

Маловероятно, что те обвинения в будущем будут снова выдвинуты, поскольку частично даже срок давности для таких дел истечет.