Трамп поддержал Орбана в преддверии выборов в Венгрии

45-й президент США Дональд Трамп поддержал премьера Венгрии Виктора Орбана. Последний планирует поучаствовать в парламентских выборах.

Соответствующую информацию обнародовало издание 3 января. Ведь именно Орбан первым поддержал Трампа на президентских выборах в 2016 году.

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Трамп поддержал венгерского премьера на выборах

Трамп поддержал Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии,

– написало издание.

Издание напомнило, что Дональд Трамп в 2019 году устроил Орбану встречу в Овальном кабинете. Ее политик пытался достичь с 1998 года, однако ему не удавалось.

"Вероятно, как и я, (Виктор Орбан - 24 канал) немного контроверсионный, но это нормально", – прокомментировал тогда встречу сам Трамп.

Во время следующих выборов президента США Орбан также поддерживал Трампа, однако тот уступил Джо Байдену.

Дональд Трамп перечислил "успехи" Орбана

В своем заявлении в понедельник, 3 января, Дональд Трамп описал Орбана как "сильного лидера", "выполнившего мощную и замечательную работу по защите Венгрии, остановке нелегальной иммиграции, созданию рабочих мест, торговле, и ему следует позволить продолжать делать это на предстоящих выборах ".

В конце издание напомнило, что обычно президенты Соединенных Штатов прямо не поддерживают кандидатов на выборах в других странах.

Кратко о выборах в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии намечены на апрель 2022 года.

20 декабря оппозиция заявила, что объединяется против Виктора Орбана на выборах. В частности, вместе будут выступать либералы, "зеленые", социалистическая партия и ультраправое движение "Йоббик".

До этого оппозиция на выборах выступала отдельно. Однако теперь они обвиняют Виктора Орбана в авторитарных методах правления – посягательстве на свободу слова и независимость правосудия.

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