Трамп поддержал Орбана в преддверии выборов в Венгрии
Источник:The New York Times
45-й президент США Дональд Трамп поддержал премьера Венгрии Виктора Орбана. Последний планирует поучаствовать в парламентских выборах.
Соответствующую информацию обнародовало издание 3 января. Ведь именно Орбан первым поддержал Трампа на президентских выборах в 2016 году.
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Трамп поддержал венгерского премьера на выборах
Трамп поддержал Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии,
– написало издание.
Издание напомнило, что Дональд Трамп в 2019 году устроил Орбану встречу в Овальном кабинете. Ее политик пытался достичь с 1998 года, однако ему не удавалось.
"Вероятно, как и я, (Виктор Орбан - 24 канал) немного контроверсионный, но это нормально", – прокомментировал тогда встречу сам Трамп.
Во время следующих выборов президента США Орбан также поддерживал Трампа, однако тот уступил Джо Байдену.
Дональд Трамп перечислил "успехи" Орбана
В своем заявлении в понедельник, 3 января, Дональд Трамп описал Орбана как "сильного лидера", "выполнившего мощную и замечательную работу по защите Венгрии, остановке нелегальной иммиграции, созданию рабочих мест, торговле, и ему следует позволить продолжать делать это на предстоящих выборах ".
В конце издание напомнило, что обычно президенты Соединенных Штатов прямо не поддерживают кандидатов на выборах в других странах.Важно! 3 декабря Владимир Зеленский впервые поговорил с Орбаном. Это произошло по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. Президент подчеркнул, что наша страна готова работать совместно для реализации потенциала отношений во благо народов Украины и Венгрии.
Кратко о выборах в Венгрии
- Парламентские выборы в Венгрии намечены на апрель 2022 года.
- 20 декабря оппозиция заявила, что объединяется против Виктора Орбана на выборах. В частности, вместе будут выступать либералы, "зеленые", социалистическая партия и ультраправое движение "Йоббик".
- До этого оппозиция на выборах выступала отдельно. Однако теперь они обвиняют Виктора Орбана в авторитарных методах правления – посягательстве на свободу слова и независимость правосудия.
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