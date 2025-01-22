Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.

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Что известно о закрытии границы с Мексикой

На официальном сайте Белого дома сообщили, что 22 января 2025 года Трамп официально закрыл южную границу США. Отныне, физический въезд иностранцев в США через южную границу приостановлен.

Справка. США на юге граничат только с одной страной – Мексикой.

На сайте Белого дома говорится, что Конституция США обязывает власти защищать каждый штат от вторжения. Так, Техас просил федеральное правительство о защите от вторжения во время президентства Байдена, но, как говорится в заявлении, "он не смог защитить их от миллионов нелегальных иностранцев, которые въезжали в Соединенные Штаты, вторгались в их общины и взимают миллиарды долларов расходов на государственные и местные органы власти".

Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу,

– говорится в заявлении Белого дома.