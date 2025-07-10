До конца неизвестно, что имел в виду президент США, говоря о "сюрпризе". Но как рассказал 24 Каналу член Республиканской партии Борис Пинкус, можно догадаться, проанализировав ситуацию логически.

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О каком "сюрпризе" говорит Трамп

Стоит заметить, что Дональд Трамп говорил об увеличении помощи Украине, поэтому можем предположить, что он имел в виду предоставление новых типов вооружения. Когда американский лидер говорил, что Украина получит оборонительное оружие, то намеренно не раскрывал все карты.

Трамп должен изменить свой манифест – сила, которая базируется на мире, а не наоборот. В противном случае мира не будет нигде: ни на Ближнем Востоке, ни в Украине. Сначала надо показать силу, а потом говорить о мире,

– подчеркнул член Республиканской партии.

Для россиян все предыдущие заявления Трампа выглядели как пустословие. Кремль не воспринимал их серьезно. Теперь президент США начал понимать, что происходит. На это ему понадобился не один месяц, но мы уже видим изменения в его риторике.

Раньше Трамп говорил одно, но делал другое. Сегодня он заявляет, что недоволен, ему не нравится отсутствие прогресса и он готов помогать Украине. Теперь остается увидеть это в реальности.