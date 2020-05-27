Трамп потроллил Байдена известным мемом с танцовщиками и гробом: видео

Президент Америки Дональд опубликовал смонтированное видео с известными ганскими танцовщиками и гробом и посвятил его политическим рейтингам оппонента. Таким образом глава штатов решил воспользоваться неосторожным высказыванием Байдена и потроллить его.

Видео Дональд Трамп опубликовал на своей официальной странице в Фейсбуке. Хотя сообщение не имеет никакой подписи, очевидно, что им Трамп пошутил над Байденом за его высказывание о темнокожих.

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Что этому предшествовало

Кандидат в американские президенты в 2020 году и ближайший оппонент Трампа, как свидетельствуют рейтинги, Джозеф Байден дал онлайн-интервью. Он пообщался с темнокожим радиоведущим Ленардом Ларри МакКелви, более известным в сети как Шарламанья и Бог (Charlamagne tha God – 24 канал).

Он опрометчиво и резко ответил интервьюеру на просьбу встретиться и пообщаться с избирателями.

Ведущий: Послушайте, вы должны встретиться с нами, когда приедете в Нью-Йорк, вице-президент Байден. До ноября еще далеко, у нас есть много вопросов.

Байден: У вас есть много вопросов, но я говорю вам, если у вас есть проблема с выяснением того, со мной вы или Трампом, тогда вы не чернокожий.

Эти слова мгновенно облетели сети, на Байдена посыпалась шквальная критика.

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Реакция Фейсбука

Пост собрал более 93 тысяч комментариев, еще больше – 118 тысяч репостов и 363 тысяч реакций, самая популярная из которых – смех. Контрастно выглядит количество возмутительных реакций – по состоянию на утро 27 мая лишь 430.

Реакции пользователей на пост Трампа / Скриншот с его фейсбук-страницы