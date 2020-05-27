Twitter "не выдержал": пост Трампа о выборах промаркировали как фейк

Ранее Twitter не обращал внимания на содержание постов мировых лидеров, в том числе и Трампа. Но в конце концов изменил политику и впервые в истории обозначил серию твитов президента США как такие, что "вводят в заблуждение".

Впервые в истории твиты Трампа отметили как ложные

Twitter изменил политику в отношении допустимого содержания постов с 11 мая. Ранее Трамп мог себе позволить угрожать другим мировым лидерам, выписывать расистские тезисы и так далее, и Twitter на это не реагировал. Мол, твиты мировых лидеров принципиально не трогаем. Об этом рассказали в издании The Guardian.

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Однако во вторник, 26 мая, все изменилось: впервые в истории Twitter промаркировал серию твитов президента США Дональда Трампа ссылкой "Get the facts", таким образом обращая внимание читателей на ложность, фейковость этих сообщений.

Какая именно серия твитов Трампа не понравилась Twitter'у

Отмеченная "фейковостью" серия твитов Трампа касалась выборов в Калифорнии. Американский лидер убеждал, что голосовать по почте нельзя, потому что это сразу приведет к фальсификациям.

Если же читатель нажмет на ссылку "Get the facts", ( "Узнайте правду" или, если переводить буквально, "Получите факты" ), то попадет на "страницу, поддерживаемую Twitter". А там – объяснение:

Заявления Трампа, мол, необоснованные и ложные. На самом деле голосование по почте "очень редко связано с фальсификацией выборов".



Твит Трампа промаркировали как недостоверный / Скриншот

Пояснение Twitter и реакция Трампа: очень коротко

Решение промаркировать твиты Трампа в Twitter объяснили так:

"Эти твиты содержат информацию, которая потенциально вводит в заблуждение о процессах голосования. Их промаркировали для обеспечения доступа к дополнительному контексту относительно избирательных бюллетеней".

Дональд Трамп, заметив это, сразу обвинил Twitter во вмешательстве в выборы президента США:

"Twitter полностью душит свободу слова. Я, как президент, не позволю, чтобы это произошло!"