Twitter "не витримав": пост Трампа про вибори промаркували як фейк

Раніше Twitter не звертав увагу на зміст постів світових лідерів, зокрема й Трампа. Але зрештою змінив політику і вперше в історії позначив серію твітів президента США як такі, що "вводять в оману".

Вперше в історії твіти Трампа відмітили як неправдиві

Twitter змінив політику щодо допустимого змісту постів із 11 травня. Раніше Трамп міг собі дозволити погрожувати іншим світовим лідерам, виписувати расистські тези тощо, і Twitter на це не реагував. Мовляв, твіти світових лідерів принципово не чіпаємо. Про це розповіли у виданні The Guardian.

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Однак у вівторок, 26 травня, все змінилося: вперше в історії Twitter промаркував серію твітів президента США Дональда Трампа посиланням "Get the facts", у такий спосіб звертаючи увагу читачів на неправдивість, фейковість цих повідомлень.

Яка саме серія твітів Трампа не сподобалася Twitter'у

Відмічена "фейковістю" серія твітів Трампа стосувалася виборів у Каліфорнії. Американський лідер переконував, що голосувати поштою не можна, бо це одразу призведе до фальсифікацій.

Якщо ж читач натисне на посилання "Get the facts", ("Дізнайтеся правду" або, якщо перекладати буквально, "Отримайте факти"), то потрапить на "сторінку, підтримувану Twitter". А там – пояснення:

Заяви Трампа, мовляв, необґрунтовані й помилкові. Насправді ж голосування поштою "дуже рідко пов'язане з фальсифікацією виборів".



Твіт Трампа промаркували як недостовірний / Скриншот

Пояснення Twitter і реакція Трампа: дуже коротко

Рішення промаркувати твіти Трампа у Twitter пояснили так:

"Ці твіти містять інформацію, яка потенційно вводить в оману про процеси голосування. Їх промаркували для забезпечення доступу до додаткового контексту щодо виборчих бюлетенів".

Дональд Трамп, зауваживши це, одразу звинуватив Twitter у втручанні у вибори президента США:

"Twitter повністю задушує свободу слова. Я, як президент, не дозволю, щоб це сталося!"

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