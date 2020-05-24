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Я – найгірше, що траплялося з Росією, – Трамп зробив гучну заяву

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Трамп зробив гучну заяву
Трамп зробив гучну заяву / Getty Images

Президент США вважає, що Путін не хоче перемоги Трампа на президентських виборах. Ба більше, чинний очільник Штатів заявив, що він – це найгірше, що траплялося з Росією.

Водночас Трамп додав, що має хороші стосунки з російським диктатором і загалом Путін добре до нього ставиться. Про це американський президент розповів в інтерв'ю Full Measure.

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Трамп заявив, що російський президент Путін не хоче його перемоги на майбутніх виборах. За словами очільника США, він – це найгірше, що траплялося з РФ.

Я – найгірше, що траплялося з Росією, Путін це розуміє. Я лажу з Путіним, але, можливо, він не хоче, щоб я виграв. Але, думаю, він добре до мене ставиться. Упевнений, що він не хоче моєї перемоги,
– заявив Трамп.

Як стверджує американський президент, не тільки у Росії не хочуть його перемоги на цьогорічних виборах. Він зауважив, що Китай теж не хоче перемоги Трампа.

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Важкі стосунки Трампа з Росією та Китаєм: що відомо

  • Зауважимо, що Трамп дійсно має вкрай напружені стосунки як з Росією, так і з Китаєм. Конфлікт з Піднебесною розгорівся на фоні пандемії коронавірусу. Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла, що Китай міг стримати поширення коронавірусу ще в Ухані.
  • На думку Трампа, офіційний Пекін не давав правдивої інформації щодо COVID-19 і, таким чином, дозволив вірусу поширитись по всьому світу. 
  • А нещодавно Сполучені Штати повідомили міжнародним партнерам, що через Росію виходять з Договору про відкрите небо.
  • Окрім того, Китай, США та Росія мають спільні інтереси у галузі ядерної зброї. Раніше вони уклали договір про контроль над озброєнням, що передбачає стримування ядерних держав у виробництві ядерної зброї.
Автор: Альона Захарова
Теги: Вибори у США Китай Дональд Трамп Новини Росії Новини США Новини політики
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