Трамп потролив Байдена відомим мемом з танцівниками і труною: відео

Президент Америки Дональд опублікував змонтоване відео із відомими ганськими танцівниками і труною і присвятив його політичним рейтингам опонента. Таким чином глава штатів вирішив скористатися необережним висловом Байдена і потролити його.

Відео Дональд Трамп опублікував на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Хоч допис немає жодного підпису, очевидно, що ним Трамп зіронізував з Байдена за його вислів про темношкірих.

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Що цьому передувало

Кандидат в американські президенти 2020-го року і найближчий опонент Трампа, як свідчать рейтинги, Дзжозеф Байден дав онлайн-інтерв'ю. Він поспілкувався із темношкірим радіоведучим Ленардом Ларрі МакКелві, більш відомим у мережі як Шарламанья та Бог (Charlamagne tha God – 24 канал).

Він необачно і різко відповів інтерв'юеру на прохання зустрітися і поспілкуватися із виборцями.

Ведучий: Послухайте, ви повинні побачитися з нами, коли приїдете в Нью-Йорк, віце-президенте Байден. До листопада ще довго, у нас є багато питань.

Байден: У вас є багато питань, але я кажу вам, якщо у вас є проблема зі з'ясуванням того, зі мною ви або з Трампом, тоді ви не чорношкірий.

Ці слова миттєво облетіли мережі, на Байдена посипалася шквальна критика.

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Реакція фейсбуку

Пост зібрав понад 93 тисячі коментарів, ще більше – 118 тисяч поширень і 363 тисячі реакцій, найпопулярніша з яких – сміх. Контрастно виглядає кількість обурливих реакцій – станом на ранок 27 травня лише 430.



Реакції користувачів на пост Трампа / Скриншот з його фейсбук-сторінки