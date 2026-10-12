С новой инициативой американский лидер выступил на предвыборном митинге в городе Кларксвилл 10 октября, сообщает The Washington Post.

Трамп выбирает новое название для океана

Трамп решил расширить список переименованных географических объектов.

У нас уже есть залив. У нас есть прекрасное озеро. А теперь кто-то сказал: вам нужна река. Нам нужна река. Нам нужен океан,

– сказал президент США.

Во время митинга он выбирал между переименованием Атлантического или Тихого океана, а также в шутку предположил, что новое название может быть в его честь.

Мы назовем его "Океан Трампа" или "Океан Америк", что-то в этом роде. Прежде чем я уйду, я думаю, что у нас должен быть океан. И нам нужна большая река,

– заявил Трамп под смех и аплодисменты присутствующих.

Предыдущие переименования Трампа

Напомним, в 2025 году Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский залив, что вызвало дипломатическую напряженность с Мексикой.

В августе этого года также был подписан указ об изменении названия озера Онтарио на "озеро Америка". Это решение в отношении одного из пяти больших озер на границе с Канадой было принято на фоне срыва торгового соглашения с Оттавой.

Полномочия президента США позволяют ему переименовывать водоемы и другие географические объекты. Частные картографические онлайн-сервисы в целом приняли новые названия.