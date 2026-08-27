Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Как американский лидер хочет переименовать океаны?

Президент США Дональд Трамп продолжает кампанию по переименованию географических объектов. 27 августа он подписал указ, согласно которому правительство США должно называть озеро Онтарио "озером Америка" (Lake America). Озеро расположено на границе США и Канады, поэтому решение Вашингтона не означает автоматического изменения названия в Канаде.

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Трамп также сделал заявление о возможном переименовании океана. Он отметил, что после залива и озера Соединенным Штатам, мол, "нужен океан", и упомянул возможность изменения названия Атлантического или Тихого океана.

Пока Трамп лишь озвучил такую идею – о официальном решении о переименовании одного из океанов не сообщалось.

Решение относительно озера Онтарио было принято на фоне обострения торговых отношений между США и Канадой. Накануне Трамп заявлял о возможности переименования водоема, объясняя это ухудшением отношений с канадской провинцией Онтарио.

Это не первая подобная инициатива Трампа. 20 января 2025 года новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что изменит название Мексиканского залива на залив Америки. 24 января 2025 года Министерство внутренних дел США издало распоряжение об изменении нескольких географических названий, в частности Мексиканского залива – на Американский.

Кроме того, в августе 2026 года Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией США, а впоследствии сказал, что уже считает его американским. По словам президента США, Вашингтон установил полный контроль над районом пролива и может контролировать движение судов через эту стратегическую водную артерию.

В Тегеране претензии Трампа категорически отвергли. Иранские представители заявили, что Ормузский пролив невозможно объявить американской территорией с помощью заявлений, военной силы или политических решений, а контроль над ним остается предметом острого противостояния между двумя странами.

Заявления Трампа вызвали международный резонанс, ведь Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок энергоресурсов. Любое обострение ситуации вокруг него может повлиять на международную торговлю и цены на нефть.