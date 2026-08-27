Про це Трамп сказав під час спілкування із журналістами.

Як американський лідер хоче перейменувати океани?

Президент США Дональд Трамп продовжує кампанію з перейменування географічних об'єктів. 27 серпня він підписав указ, згідно з яким уряд США має називати озеро Онтаріо "озером Америка" (Lake America). Озеро розташоване на кордоні США та Канади, тому рішення Вашингтона не означає автоматичної зміни назви в Канаді.

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Трамп також зробив заяву щодо можливого перейменування океану. Він зазначив, що після затоки та озера Сполученим Штатам, мовляв, "потрібен океан", і згадав можливість зміни назви Атлантичного або Тихого океану.

Наразі Трамп лише озвучив таку ідею – про офіційне рішення щодо перейменування одного з океанів не повідомлялося.

Рішення щодо озера Онтаріо сталося на тлі загострення торговельних відносин між США та Канадою. Напередодні Трамп заявляв про можливість перейменування водойми, пояснюючи це погіршенням відносин із канадською провінцією Онтаріо.

Це не перша подібна ініціатива Трампа. 20 січня 2025 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки. 24 січня 2025 року Міністерство внутрішніх справ США видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, зокрема Мексиканської затоки – на Американську.

Крім того, у серпні 2026 року Дональд Трамп заявив про намір оголосити Ормузьку протоку територією США, а згодом сказав, що вже вважає її американською. За словами президента США, Вашингтон встановив повний контроль над районом протоки та може контролювати рух суден через цю стратегічну водну артерію.

У Тегерані претензії Трампа категорично відкинули. Іранські представники заявили, що Ормузьку протоку неможливо оголосити американською територією за допомогою заяв, військової сили чи політичних рішень, а контроль над нею залишається предметом гострого протистояння між двома країнами.

Заяви Трампа викликали міжнародний резонанс, адже Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світових енергетичних поставок. Будь-яке загострення навколо неї може вплинути на міжнародну торгівлю та ціни на нафту.