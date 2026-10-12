З новою ініціативною американський лідер виступив на передвиборчому мітингу в місті Кларксвілл 10 жовтня, передає The Washington Post.
Трамп про обирає нову назву океану
Трамп вирішив розширити список перейменованих географічних об'єктів.
У нас уже є затока. У нас є прекрасне озеро. А тепер хтось сказав: вам потрібна річка. Нам потрібна річка. Нам потрібен океан,
– сказав президент США.
Під час мітингу він обирав між перейменуванням Атлантичного чи Тихого океану, а також жартома припустив, що нова назва може бути на його честь.
Ми назвемо його "Океан Трампа" або "Океан Америк", щось таке. Перш ніж я піду, я думаю, що у нас має бути океан. І нам потрібна велика річка,
– заявив Трамп під сміх та оплески присутніх.
Попередні перейменування Трампа
Нагадаємо, у 2025 році Трамп перейменував Мексиканську затоку на Американську затоку, що викликало дипломатичну напруженість з Мексикою.
У серпні цього року було також підписано указ про зміну назви озера Онтаріо на "озеро Америка". Це рішення щодо одного з п'яти Великих озер на кордоні з Канадою було ухвалено на тлі зриву торговельної угоди з Оттавою.
Повноваження президента США дозволяють йому перейменувати водойми та інших географічних об'єктів. Приватні картографічні онлайн-сервіси загалом прийняли нові назви.