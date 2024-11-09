Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Пентагон готовится к приказам Трампа

Дональд Трамп предполагал, что он готов к использованию вооруженных сил для обеспечения правопорядка внутри страны и массовых депортаций, и заявлял, что хочет наполнить федеральное правительство лояльными сторонниками и "очистить коррупционеров" в системе национальной безопасности США.

Новоизбранный 47 президент во время своей прошлой каденции имел тяжелые отношения с большей частью его высшего военного руководства, включая ныне генерала в отставке Марка Милли. Издание напоминает, что именно председатель Объединенного комитета начальников штабов принял меры, чтобы ограничить возможности Трампа использовать ядерное оружие.

В Пентагоне обдумывают различные сценарии возвращения Трампа, готовясь к изменениям внутри структуры.

Мы все готовимся и планируем худший сценарий, но реальность такова, что мы еще не знаем, как это будет происходить,

– сказал один из чиновников министерства.

Кроме этого, в Пентагоне встал вопрос, что произойдет, если президент выдаст незаконный приказ, особенно если его политические назначенцы не будут противодействовать.

"По закону войска вынуждены не подчиняться незаконным приказам. Но вопрос в том, что происходит потом – видим ли мы отставку высшего военного руководства? Или они считали бы это оставлением своего народа?" – замечает другой чиновник.

Пока неизвестно, кого Трамп назначит в Министерство обороны, хотя официальные лица считают, что Трамп и его команда будут пытаться избежать "враждебных" отношений, которые были у него с военными во время его последней каденции.

Однако Пентагон мало что может сделать, чтобы предохранительно защитить силы от возможного злоупотребления властью со стороны главнокомандующего.