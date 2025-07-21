Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала назвал эти предположения надуманными. Он отметил, что такая встреча выгодна Кремлю, однако Трамп вряд ли согласится на нее в нынешних условиях.

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Почему встреча Трампа и Путина в Китае маловероятна?

По словам аналитика, информация о возможной встрече Трампа с Путиным в Китае выглядит как пропагандистская манипуляция, которая не имеет под собой реальных предпосылок. В западных СМИ, в частности со ссылкой на The Times, действительно появлялись сообщения о такой возможности. Однако конкретных договоренностей или официальных подтверждений нет.

Редакция определила тему: будет парад, будет Путин — давайте пригласим Трампа. Он, правда, об этом еще не знает. И устроим саммит на троих. Но я далек от мысли, что Трамп приедет. На парад в свою честь — да, он может приехать,

— отметил Валерий Клочок.

Он добавил, что в западной прессе к такой инициативе относятся скептически, а сам Трамп ранее публично заявил, что "хватит заниматься этой ерундой, говорить одно, а делать совсем другое".

Кому выгодна встреча и что стоит за слухами?

Как считает эксперт, интерес к такому саммиту имеют прежде всего Россия и Китай. Москва демонстрирует готовность к переговорам, но фактически действует в соответствии с интересами Пекина. В США все чаще звучит мысль, что говорить нужно не с Кремлем, а непосредственно с китайским руководством.

Путин — это прокси Китая. Он действует в интересах Китая,

— пояснил Валерий Клочок.

Напомним, встречу на троих между Трампом, Путиным и Си Цзиньпином Кремль предлагает организовать в сентябре в честь китайского парада победы во Второй мировой войне. Однако в Белом доме такую инициативу пока не комментируют официально.