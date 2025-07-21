Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу назвав ці припущення надуманими. Він зауважив, що така зустріч вигідна Кремлю, однак Трамп навряд чи погодиться на неї в нинішніх умовах.

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Чому зустріч Трампа і Путіна в Китаї малоймовірна?

За словами аналітика, інформація про можливу зустріч Трампа з Путіним у Китаї виглядає як пропагандистська маніпуляція, яка не має під собою реальних передумов. У західних ЗМІ, зокрема з посиланням на The Times, справді з’являлись повідомлення про таку можливість. Однак конкретних домовленостей або офіційних підтверджень немає.

Редакція визначила тему: буде парад, буде Путін — давайте запросимо Трампа. Він, правда, про це ще не знає. І влаштуємо саміт на трьох. Але я далекий від думки, що Трамп приїде. На парад на свою честь — так, він може приїхати,

— зазначив Валерій Клочок.

Він додав, що в західній пресі до такої ініціативи ставляться скептично, а сам Трамп раніше публічно заявив, що "досить займатися цією дурнею, говорити одне, а робити зовсім інше".

Кому вигідна зустріч і що стоїть за чутками?

Як вважає аналітик, інтерес до такого саміту мають насамперед Росія і Китай. Москва демонструє готовність до перемовин, але фактично діє відповідно до інтересів Пекіна. У США ж усе частіше лунає думка, що говорити потрібно не з Кремлем, а безпосередньо з китайським керівництвом.

Путін — це проксі Китаю. Він діє в інтересах Китаю,

— пояснив Валерій Клочок.

Нагадаємо, зустріч на трьох між Трампом, Путіним і Сі Цзіньпіном Кремль пропонує організувати у вересні на честь китайського параду перемоги у Другій світовій війні. Однак у Білому домі таку ініціативу поки не коментують офіційно.