Глава США Дональд Трамп отметил, что нужно привлечь Китай к полной ответственности. По мнению Трампа, именно КНР виновна в распространении коронавируса во всем мире.

Трамп подчеркнул, что причиной пандемии COVID-19 является скрытость Китая. Об этом президент США сказал во время выступления ко Дню независимости, сообщает DW.

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Трамп отметил, что из КНР появился не только коронавирус нового типа, "но и другие вирусы". Стоит добавить, что Трамп не предоставил никаких доказательств для своих утверждений.

Обман КНР, ее скрытость и попытки скрыть проблемы, позволили вирусу распространиться на 189 стран. Китай нужно привлечь к полной ответственности,

– заявил Трамп.

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