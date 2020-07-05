Трамп в очередной раз обвинил Китай в распространении COVID-19 и пригрозил расплатой
Глава США Дональд Трамп отметил, что нужно привлечь Китай к полной ответственности. По мнению Трампа, именно КНР виновна в распространении коронавируса во всем мире.
Трамп подчеркнул, что причиной пандемии COVID-19 является скрытость Китая. Об этом президент США сказал во время выступления ко Дню независимости, сообщает DW.
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Трамп отметил, что из КНР появился не только коронавирус нового типа, "но и другие вирусы". Стоит добавить, что Трамп не предоставил никаких доказательств для своих утверждений.
Обман КНР, ее скрытость и попытки скрыть проблемы, позволили вирусу распространиться на 189 стран. Китай нужно привлечь к полной ответственности,
– заявил Трамп.
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США обвиняет Китай в распространении COVID-19: что об этом известно
- Еще в начале пандемии коронавируса США обвинили Китай в том, что якобы именно он создал новый вирус в собственной лаборатории.
- В ответ Китай заявил, что это именно военные США создали коронавирус, а затем "подбросили" его на территорию азиатской страны.
- Другая часть политикума США говорит, что Китай не создавал коронавируса, но он виновен в том, что вовремя не предупредил весь мир.
- Впрочем последние открытия доказывают, что любая из этих версий является маловероятной. Например, в канализации Барселоны еще в марте 2019 года был коронавирус.