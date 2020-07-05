Трамп вчергове звинуватив Китай у поширенні COVID-19 та пригрозив розплатою
Очільник США Дональд Трамп наголосив, що потрібно притягти Китай до повної відповідальності. На думку Трампа, саме КНР винні у поширенні коронавірусу у всьому світі.
Трамп підкреслив, що причиною пандемії COVID-19 є скритість Китаю. Про це президент США сказав під час промови до Дня незалежності, повідомляє DW.
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Трамп зазначив, що з КНР походить не тільки коронавірус нового типу, "але й інші віруси". Варто додати, що Трамп не надав жодних доказів для своїх тверджень.
Обман КНР, її скритість і спроби приховати проблеми, дозволили вірусу поширитися на 189 країн. Китай потрібно притягти до повної відповідальності,
– заявив Трамп.
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США звинувачує Китай у поширенні COVID-19: що про це відомо
- Ще на початку пандемії коронавірусу США звинуватили Китай у тому, що буцімто саме він створив новий вірус у власній лабораторії.
- У відповідь Китай заявив, що це саме військові США створили коронавірусу, а потім "підкинули" його на територію азіатської країни.
- Інша частина політикуму США каже, що Китай не створював коронавірусу, але він винен за те, що вчасно не попередив увесь світ.
- Втім останні відкриття доводять, що будь-яка з цих версій є малоймовірною. Наприклад, у каналізації Барселони ще у березні 2019 року.