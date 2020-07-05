Очільник США Дональд Трамп наголосив, що потрібно притягти Китай до повної відповідальності. На думку Трампа, саме КНР винні у поширенні коронавірусу у всьому світі.

Трамп підкреслив, що причиною пандемії COVID-19 є скритість Китаю. Про це президент США сказав під час промови до Дня незалежності, повідомляє DW.

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Трамп зазначив, що з КНР походить не тільки коронавірус нового типу, "але й інші віруси". Варто додати, що Трамп не надав жодних доказів для своїх тверджень.

Обман КНР, її скритість і спроби приховати проблеми, дозволили вірусу поширитися на 189 країн. Китай потрібно притягти до повної відповідальності,

– заявив Трамп.

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