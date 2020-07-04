У радниці Трампа Кімберлі Гілфойл коронавірус: вона також є дівчиною його старшого сина
Радниця Дональда Трампа Кімберлі Гілфойл 3 липня заразилася коронавірусом. Вона відповідає за збір коштів на передвиборчу кампанію президента США .
Інформацію про коронавірус у Гілфойл оприлюднив CNN з посиланням на керівника апарату фінансового комітету передвиборчого штабу Трампа Серхіо Гора.
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Що відомо про виявлення COVID-19 у радниці Трампа
- У дівчини виявили інфекцію в Південній Дакоті, перед тим як вона мала відвідати захід за участю Трампа на горі Рашмор.
- Після здачі позитивного тесту Кімберлі Гілфойл була негайно ізольована, щоб уникнути будь-якого ризику.
- За даними журналістів, вона не контактувала з президентом протягом останніх днів, але була присутня на заходах Трампа наприкінці червня в Оклахомі та Арізоні.
- Вона почуває себе добре і пройде ще один тест для того, щоб підтвердити діагноз, оскільки у неї немає симптомів.
До речі, Кімберлі Гілфойл є дівчиною старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого. Його тест на COVID-19 виявився негативним, але він теж вирішив піти на самоізоляцію.
Коронавірус в оточенні Трампа: головне
- Раніше в оточенні президента вже виявляли людей, заражених коронавірусом. На початку травня стало відомо, що в особистого камердинера Трампа, члена ВМС США, виявили COVID-19.
- Пізніше коронавірус підхопила прессекретарка віцепрезидента Майка Пенса Кеті Міллер.
- Наприкінці червня коронавірусом заразилися відразу шестеро членів передвиборчого штабу Трампа.