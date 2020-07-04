Советница Дональда Трампа Кимберли Гилфойл 3 июля заразилась коронавирусом. Она отвечает за сбор средств на предвыборную кампанию президента США .

Інформацію про коронавірус у Гілфойл оприлюднив CNN з посиланням на керівника апарату фінансового комітету передвиборчого штабу Трампа Серхіо Гора.

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Що відомо про виявлення COVID-19 у радниці Трампа

У дівчини виявили інфекцію в Південній Дакоті, перед тим як вона мала відвідати захід за участю Трампа на горі Рашмор.

Після здачі позитивного тесту Кімберлі Гілфойл була негайно ізольована, щоб уникнути будь-якого ризику.

За даними журналістів, вона не контактувала з президентом протягом останніх днів, але була присутня на заходах Трампа наприкінці червня в Оклахомі та Арізоні.

Вона почуває себе добре і пройде ще один тест для того, щоб підтвердити діагноз, оскільки у неї немає симптомів.

До речі, Кімберлі Гілфойл є дівчиною старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого. Його тест на COVID-19 виявився негативним, але він теж вирішив піти на самоізоляцію.

Коронавірус в оточенні Трампа: головне

Раніше в оточенні президента вже виявляли людей, заражених коронавірусом. На початку травня стало відомо, що в особистого камердинера Трампа, члена ВМС США, виявили COVID-19.

Пізніше коронавірус підхопила прессекретарка віцепрезидента Майка Пенса Кеті Міллер.

Наприкінці червня коронавірусом заразилися відразу шестеро членів передвиборчого штабу Трампа.

Зверніть увагу! США залишаються лідером за кількістю виявлених заражень COVID-19. За даними Університету Джонса Хопкінса, в країні зареєстрували 2,7 мільйона ​​інфікованих, 129,4 тисяч людей померли. Напередодні в США вчергове зафіксували новий антирекорд – максимальний добовий приріст хворих – 57,5 ​​тисяч.