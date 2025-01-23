Недавно Трамп обратился к Владимиру Путину с угрозой, что России необходимо заключить соглашение о мире, ведь если оккупанты на это не согласятся, то в США пойдут на конкретные шаги, чтобы заставить это сделать. Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что такая ситуация для Украины более положительная, чем наоборот.

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Заявления Трампа о завершении войны

Александр Краев отметил, что раньше разговоры о завершении войны в Украине за 24 часа были для нас гораздо опаснее. Он объяснил это тем, что единственный вариант быстрого завершения боевых действий связан с капитуляцией перед Россией.

Это означало бы полную сдачу украинских интересов, людей и ресурсов. Поэтому предыдущий план Трампа для нас был опасным,

– подчеркнул он.

Хорошо, что Трамп и его команда говорят о более длинных сроках завершения российско-украинской войны. Говорится, что только за полгода можно будет подготовить почву для переговоров.

Только тогда можно будет говорить о какой-то переговорной позиции и подходе к тому, что происходит. А то, что Трамп угрожает Путину новыми санкциями также является очень логичным шагом,

– сказал Александр Краев.

По его словам, если Дональд Трамп хочет восстанавливать нефтегазовую промышленность США, то ему выгодно усиливать санкции против нефтегазовой промышленности России.

Это принесет ему большие прибыли и позволит использовать как геополитический фактор в противостоянии России и Китая.

Интересно, президент Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только после выхода ее войск с территории Украины, хотя бы до линии, которая была до полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливым переговорам для завершения войны. Зеленский также отметил, что миротворческая миссия с участием США могла бы быть более эффективной, поскольку европейские союзники не имеют достаточно военного потенциала для обеспечения победы Украины.