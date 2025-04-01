Финальной версии соглашения об ископаемых никто не видел, над ней работают. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, добавив, что документ находится на согласовании в профильных министерствах.

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Сейчас Украина отрабатывает юридическую канву потенциального соглашения. Над ней работают в министерствах экономики, финансов и юстиции. Для нашего государства важно получить доступ к глобальным рынкам с точки зрения новых технологий, добычи.

Соединенные Штаты хотят получить существенный рост своей доли на глобальных рынках. Это взаимные экономические интересы. Я думаю, что здесь можно будет спокойно договориться,

– отметил Михаил Подоляк.

Он добавил, что не стоит учитывать очень эмоциональные заявления Дональда Трампа. Уже давно понятно, что это его стиль ведения переговоров. Он предпочитает несколько агрессивную манеру общения. Так пытается усилить свои позиции и позиции своей переговорной группы.

Сам этим можно объяснить мотивы и логику заявлений президента США. Со своей стороны Украина продолжает озвучивать юридические толкования, поэтому к любым словам надо относиться спокойно.

Я не совсем понимаю, какие именно большие проблемы. У нас и так есть большая проблема под названием Россия. Нам надо договориться с нашими партнерами о необходимом объеме инструментов, чтобы эту проблему решить,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Напомним, в новом интервью Дональд Трамп сказал, что Владимир Зеленский якобы не хочет подписывать соглашение об ископаемых. Также добавил, что Украина никогда не будет в НАТО и в очередной раз повторил, что хорошо ладил с Путиным.